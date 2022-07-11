Сейчас самый сезон: какая ягода особенно полезна для здоровья и психики

Кроме того, благодаря ей активно развивается мозг.
Ягоды

Ягоды. Фото: Global Look Press

Ягоды, фрукты и овощи – когда как не летом нужно успеть насладиться свежими дарами природы. А тем, кто не просто следит за своим здоровьем, но и держит под контролем  психоэмоциональное состояние, лучше всего налегать на черешню. К такому выводы пришел терапевт Давид Бергман.

По его словам, в черешне содержатся вещества, которые положительно влияют на настроение, работу и развитие мозга. Считается, что антоцианы в черешне улучшают когнитивные функции, предотвращают потерю памяти и защищают от болезни Альцгеймера.

«Черешня – редкий натуральный источник серотонина, гормона, регулирующего настроение и тревожность», – написал Бергман в своем телеграм-канале.

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Напомним, ранее стало известно, чем могут быть вредны арбузы.    

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