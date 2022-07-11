Сейчас самый сезон: какая ягода особенно полезна для здоровья и психики

Ягоды, фрукты и овощи – когда как не летом нужно успеть насладиться свежими дарами природы. А тем, кто не просто следит за своим здоровьем, но и держит под контролем психоэмоциональное состояние, лучше всего налегать на черешню. К такому выводы пришел терапевт Давид Бергман.

По его словам, в черешне содержатся вещества, которые положительно влияют на настроение, работу и развитие мозга. Считается, что антоцианы в черешне улучшают когнитивные функции, предотвращают потерю памяти и защищают от болезни Альцгеймера.