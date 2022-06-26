«Сейчас он посчитает, что все его»: о намерениях Разина на счет дома Шатунова высказалась Сазыкина

Продюсер Олеся Сазыкина, которая сотрудничала с «Иванушками International», Игорем Сарухановым, группой «Руки вверх!», Витасом, группой «Отпетые мошенники», Тимати, «Фабрикой звезд 4» заявила, что бывший руководитель коллектива «Ласковый май» Андрей Разин - очень хитрый человек. Он способен, по ее мнению, любую информацию повернуть в свою пользу.

Поэтому, полагает продюсер, Разин даже после смерти Юрия Шатунова не успокоится и продолжит судиться за деньги и имущество покойного теперь артиста. В частности, за его недвижимость в Германии, где проживают в настоящий момент жена и дети певца.

«Разин понял, что Юра Шатунов все-таки звезда, а он никто. Он решил что-то сделать, где-то зарегистрироваться. Андрей сделал хайп, зарабатывать же надо на чем-то. Сейчас он посчитает что все его, и квартира в Германии его. Это будет» — сказала она.

Отметим, что дом Юрия Шатунова находится в элитном поселке в Германии и оценивается примерно в 3,5 млн евро. Адвокат Андрей Алешкин тоже полагает, что продюсер может пойти дальше в своих судебных спорах за авторство песен «Ласкового мая», которые шли много лет.

В России суд закончился в пользу Шатунова незадолго до его смерти. Но юрист считает, что Разин реально способен отсудить у родственников покойного его имущество за границей уже через суд США, мы об этом писали ранее.

Источник: «СтарХит», КП.

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