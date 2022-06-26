«Сейчас плачет»: экс-жена Разина оправдала продюсера за смерть Шатунова

Экс-солистка группы «Ласковый май» и бывшая жена Андрея Разина Наталья Грозовская считает, что продюсер не виноват в трагической смерти Юрия Шатунова.

Напомним, артист скончался 23 июня от инфаркта. Некоторые полагают, что к этому финалу его привели постоянные судебные тяжбы с бывшим руководителем музыкального коллектива.

«Суд и смерть Юры — это совпадения. Андрей в смерти не виноват, он его любил. И сейчас он не бьет чечетку от радости, он плачет», — заявила Наталья в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Она, как и многие, скорбит о преждевременной кончине Юрия Шатунова, называя его уход «шоком для всех».

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