«Сейчас нет времени»: как Костюшкин «отшил» Пугачеву, пригласившую его на съемки

Певец Стас Костюшкин вспомнил случай, как однажды дерзко ответил Алле Пугачевой. Тогда он еще был в составе группы «Чай вдвоем».

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Примадонна хотела пригласить дуэт для участия в «Рождественских встречах». Алла Борисовна пожелала лично встретиться с Костюшкиным, чтобы выбрать подходящую для выступления песню, но в ответ на предложение услышала неожиданный аргумент, почему он не сможет прийти.

«Что я ответил? Слушайте, сейчас нет времени Алла Борисовна. Давайте, вы все же выберете [песню]», — поделился Костюшкин.

В итоге дуэт «Чай вдвоем» так и не появился в выпуске. Их дебют в нашумевшей программе состоялся много лет спустя, уточняет «Пятый канал».

Ранее стало известно, что Стас Костюшкин выиграл в суде у певицы Лизы Монеточки полмиллиона рублей. Поводом для спора стала песня «Мама, я не зигую», напомнившая певцу его хит «Женщина, я не танцую».