«Сейчас бы на Комо, а не вот это все»: Кокорин ловко «подкатил» к 15-летней Худяковой

«Сейчас бы на Комо, а не вот это все», - написал он под снимком, на котором запечатлен вместе с Худяковой на водном мотоцикле.

Тоня Худякова в ответ оставила несколько улыбающихся смайликов.

Подписчики же стали гнобить Кокорина за приставания к несовершеннолетней. «Сейчас бы взрослому мужику с семьей, а не бомбить комменты школьнице. А не вот это все».

Кокорин в ответ заявил, что он – тинэйджер. «Да, Саше - 19», - заметила в шутку Тоня Худякова.

Тоня Худякова - блогер, чемпионка по бальным танцам. Дочь известного российского клипмейкера Павла Худякова.

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Напомним, что в конце прошлого года гражданская жена Кокорина Дарья Валитова заявила о расставании с футболистом. У них есть общий сын Майкл, который появился на свет в 2017 году.