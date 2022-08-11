Сейчас это другая женщина: Галкин показал, как Пугачева выглядела до пластики

В настоящее время Примадонна имеет новое лицо.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Максим Галкин показал архивное фото с Аллой Пугачевой. Телеведущий подчеркнул, что снимку 20 лет, на нем шоумен очень молодой, а из-за его спины выглядывает Алла Борисовна. Такой она была когда-то - до пластических операций.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Сегодня же Примадонну регулярно критикуют за неудачную пластику. Недавно в Юрмале она вышла на публику и поразила своей внешностью многих людей. Ее лицо представляло из себя нечто, больше похожее на гармошку. Ничего красивого подписчики в Интернете в этом не увидели и не согласны с тем, что ради молодого мужа надо «уродовать себя».

А недавно стало известно, что Пугачева купила барокамеру. Она заказала ее с доставкой в Израиль – судя по всему, хочет чаще бывать на Земле обетованной и омолаживаться там.

Алла Пугачева после пластики. Фото: соцсети

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