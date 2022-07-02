Севастьянова засветила умопомрачительное декольте

Недавно гимнастка Каролина Севастьянова побывала в Африке, где отметилась на проекте ТНТ «Звезды в Африке». Между съемками олимпийская чемпионка 2012 года успела побывать на знаменитом африканском сафари, а после возвращения в Москву отпраздновала свое 27-летие.

В своих соцсетях Каролина часто балует фанатов снимками. На этот раз она поделилась кадрами, на которых позировала в черном наряде с умопомрачительным декольте. Фасон подчеркнул все прелести спортсменки.