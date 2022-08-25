Севастьянова, забыв про белье, блеснула своими формами

Каролина Севастьянова стала знаменитой десять лет назад. Прославилась она благодаря победе на Олимпиаде в Лондоне. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях художественных гимнасток.

Не так давно Каролина призналась своим фанатам, что обеспечивает себя сама. Экс-спортсменка много времени проводит в Монако, куда приехала практически сразу после возвращения из Африки. Там Севастьянова принимала участие в шоу «Звезды в Африке».

В соцсетях «художница» делится кадрами своей красивой жизни. На этот раз она позировала в силуэтном платье апельсинового оттенка, позабыв про нижнее белье. Фанаты остались в восторге.