Севастьянова в платье-сорочке показала, как на самом деле выглядит без белья

Каролина Севастьянова получила мировую известность после победы на Олимпиаде в Лондоне. Гимнастка стала чемпионкой главного старта четырехлетия.
После спортсменка решила завершить карьеру. Весной этого года она отметила свой 27-й день рождения и сообщила интересующимся фанатам, что зарабатывает себе на жизнь сама. В эти дни Каролина отдыхает в Монако, а яркими снимками делится в своей соцсети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
На этот раз «художница» опубликовала кадр, на котором позировала в платье-сорочке черного цвета. Фасон наряда не предполагает нижнее белье.
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