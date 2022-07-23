Севастьянова в платье-сорочке показала, как на самом деле выглядит без белья

Кадром гимнастка поделилась в соцсети.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова получила мировую известность после победы на Олимпиаде в Лондоне. Гимнастка стала чемпионкой главного старта четырехлетия.

 После спортсменка решила завершить карьеру. Весной этого года она отметила свой 27-й день рождения  и сообщила интересующимся фанатам, что зарабатывает себе на жизнь сама. В эти дни Каролина отдыхает в Монако, а яркими снимками делится в своей соцсети.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

На этот раз «художница» опубликовала кадр, на котором позировала в платье-сорочке черного цвета. Фасон наряда не предполагает нижнее белье.

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