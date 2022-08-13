Севастьянова показала, как выглядит без белья, оголив плечико

Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике 10 лет назад, в 2012 году. С тех за жизнью спортсменки наблюдают тысячи фанатов, даже не смотря на то, что она уже закончила профессиональную карьеру.
В эти дни Севастьянова отдыхает в Монако. Туда спортсменка отправилась практически сразу, как вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Накануне она с подругой отметилась в одном из ресторанов. Для выхода в свет Каролина выбрала асимметричное платье шоколадного оттенка. Фанаты предположили, что гимнастка не надела нижнее белье, так как выдающие ее формы так и просились наружу.
«Очень эффектно! Вау! Какая шикарная!» - писали пользователи Сети.
Напомним, ранее Каролина Севастьянова показывала своего избранника, которым стал молодой человек по имени Александр.