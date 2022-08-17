Севастьянова блеснула загаром на «кукольных» ножках

Накануне спортсменка поделилась со своими фанатами кадром, где позировала с собакой своей подруги. Каролину умилило домашнее животное, а ее подписчиков эффектный загаз «художницы». Она позировала в мини-платье, подчеркнув тем самым не только цвет кожи, но и «кукольные» стройные ножки.