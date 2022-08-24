Севастьянова блеснула пышными формами, засветив декольте в кружевах

Кадром «художница» поделилась в соцсети.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова в очередной раз порадовала фанатов яркими снимками. Экс-спортсменка вышла в свет в Монте-Карло, где проводит большую часть своего времени. Она нарядилась в алое платье с кружевами, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Фолловеры остались в восторге от увиденного.

«Красота! Вы прекрасны! Очаровательная», - писали пользователи соцсетей.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно «художница» призналась подписчикам, что обеспечивает себя сама. В этом году олимпийская чемпионка по художественной гимнастике принимала участие в проекте «Звезды в Африке». После возвращения она отметила свое 27-летие и показала публике редкий снимок со своим бойфрендом по имени Александр.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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