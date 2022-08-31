«Сеточка морщин под глазами, бледность, прозрачность ресниц»: 49-летняя Высоцкая поразила ночным фото на кухне без макияжа

49-летняя Юлия Высоцкая поразила поклонников честным фото на кухне, которое она сделала поздно ночью. Актриса поделилась своими переживаниями на тему того, что лето пролетело как один день. Жена режиссера Андрея Кончаловского выразила на снимке свою печаль, поразив поклонников естественным видом без макияжа.
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Верные почитатели телеведущей подметили, что им приятно осознавать, глядя на Высоцкую, что не обязательно быть лощеной, чтобы быть красивой. Именно такой комплимент поклонники сделали Юлии, восхитившись ее природной грацией и утонченностью.
Юлия Высоцкая без макияжа. Фото: личный архив
«Спасибо вам за такие фото! В этот момент понимаешь, что не обязательно быть лощеной, чтобы быть красивой... И даже если в какой-то момент ты домашняя, все равно красивая», «Сеточка морщин под глазами, бледность, прозрачность ресниц», «Вся красота впереди. Осень! Ура! Сентябрь: скоро июнь! Всего-то 11 месяцев», «Фото называется: «Никому не здрасьте», «Бледненькая», — написали фолловеры.