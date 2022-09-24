Сестры Зайцевы взвыли: «Не всегда хочется так жить»

68-летние Елена и Татьяна Зайцевы бросили все силы на то, чтобы выглядеть безупречно в свои годы. Признаться, у певиц это прекрасно получается.

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Участницы известного дуэта «Сестры Зайцевы» проделали огромную работу над собой, а теперь поддерживают результат.