Сестры Зайцевы взвыли: «Не всегда хочется так жить»

68-летние Елена и Татьяна Зайцевы бросили все силы на то, чтобы выглядеть безупречно в свои годы. Признаться, у певиц это прекрасно получается.
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Участницы известного дуэта «Сестры Зайцевы» проделали огромную работу над собой, а теперь поддерживают результат.
«Мы бегаем по 5 километров в день, плюс жогинг (полубег, полуходьба). Делаем это только на свежем воздухе — никаких дорожек в спортзалах. Спим по 8 часов, едим мало, но часто – 3-4 раза в день», — откровенничают звезды 90-х.
По их словам, такой ритм жизни порой их утомляет, однако глядя на свое отражение, у них открывается второе дыхание.
«Не всегда хочется так жить. Но посмотришь на себя в зеркало и понимаешь, что усилия того стоят», — поделились артистки с порталом prozvezd.
Ранее сестры Зайцевы раскритиковали внешность Веры Брежневой. По мнению певиц, их коллега потеряла свою эффектность.