Сестра Жанны Фриске призналась: не может забыть обид и оскорблений

Сестра известной певицы Жанны Фриске, умершей в 2015 году, объяснила, почему не в состоянии простить старые обиды. Наталья Фриске не так давно стала мамой, теперь она особенно часто повторяет о том, как любит своих близких.

«И ко всем, кого я люблю, я отношусь с большим трепетом. Я всегда очень забочусь, переживаю и волнуюсь», — написала младшая сестра Жанны в своем аккаунте.

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Но потом Наталья добавила, что ей очень трудно прощать близких людей, которые ее предают. Она привыкла вкладывать в отношения всю душу, а потому не в силах забыть полученные оскорбления, сообщает издание «РИА ФАН».