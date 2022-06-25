Сестра Фриске рассказала, что однажды случилось в день рождения Жанны

«Отмечаете ли вы День семьи, любви и верности?», - спросил один из пользователей.

«Конечно, всегда. Так как это еще и день рождения Жанны. Но и в этот день не стало нашей бабушки. Папиной мамы», - заметила Наталья Фриске.

Напомним, что в России День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Именно в этот день в 1974 году родилась певица Жанна Фриске. Она ушла из жизни в возрасте сорока лет в 2015 году.

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