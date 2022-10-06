Сестра Фриске показала татуировку, которую сделала в память о покойной певице

Наталья Фриске ответила на популярные вопросы поклонников в соцсети. В числе прочего у блогерши спросили, хотела бы она сделать татуировку в память о своей покойной сестре Жанне.
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Наталья призналась, что уже осуществила такое желание и даже показала сам рисунок. Оказалось, в память о звездной сестре она сделала вертикальную татуировку, тянущуюся вдоль позвоночника и изображающую алый цветок.
Фото: соцсети
Напомним, Жанна скончалась 15 июня 2015 года после двух лет борьбы с глиобластомой (опухолью мозга). Певице было всего 40 лет.
После трагедии семья экс-солистки «Блестящих» разругалась с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым, они не общаются по сей день. Телеведущий даже запрещает родителям Фриске видеться с сыном Жанны, Платоном.