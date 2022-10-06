Сестра Фриске показала татуировку, которую сделала в память о покойной певице

Наталья Фриске ответила на популярные вопросы поклонников в соцсети. В числе прочего у блогерши спросили, хотела бы она сделать татуировку в память о своей покойной сестре Жанне.

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Наталья призналась, что уже осуществила такое желание и даже показала сам рисунок. Оказалось, в память о звездной сестре она сделала вертикальную татуировку, тянущуюся вдоль позвоночника и изображающую алый цветок.