Серябкина в пикантном топике эффектно подчеркнула красивую линию декольте

Ольга Серябкина любит соблазнительно одеваться не только в жизни, но и на сцене. Для выступлений звезда выбирает, как правильно, пикантные образы с умопомрачительными вырезами на груди, до бедер, и зачастую не надевает белье, что всегда добавляет ее аутфиту игривой остроты.
Накануне знаменитость выступала на выпускном в одном из ночных клубов Москвы. Молодая мамочка появилась на публике в черной длинной юбке с заниженной посадкой и вырезом до колен, и в черном атласном корсете на тоненьких бретелях. Певица с удовольствием позировала на камеру.
Серябкина отметила, что выпускной прошел весело, и ей очень понравилась заряженная атмосфера на танцполе.
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Поклонников зацепил эффектный образ звезды. Она наговорили ей множество комплиментов.
«Лучшая грудь на нашей эстраде», «Классный наряд», — похвалили звезду фолловеры.
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