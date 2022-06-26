Серябкина в пикантном топике эффектно подчеркнула красивую линию декольте

Ольга Серябкина любит соблазнительно одеваться не только в жизни, но и на сцене. Для выступлений звезда выбирает, как правильно, пикантные образы с умопомрачительными вырезами на груди, до бедер, и зачастую не надевает белье, что всегда добавляет ее аутфиту игривой остроты.

Накануне знаменитость выступала на выпускном в одном из ночных клубов Москвы. Молодая мамочка появилась на публике в черной длинной юбке с заниженной посадкой и вырезом до колен, и в черном атласном корсете на тоненьких бретелях. Певица с удовольствием позировала на камеру.

Серябкина отметила, что выпускной прошел весело, и ей очень понравилась заряженная атмосфера на танцполе.