Серов высказался после слухов, что он разрушил семью Алферовой и Абдулова

Музыкант Александр Серов в беседе с Teleprogramma.pro высказался после слухов, что именно он виновен в распаде семьи актрисы Ирины Алферовой и актера Александра Абдулова. Ранее на это намекал фотограф Валерий Плотников.
«Кто такой Плотников, я не знаю. Это какой-то детский сад. Вспоминать времена давно минувших дней. Давайте еще лет в пятьдесят назад окунемся. О наших отношениях с Алферовой были передачи у Андрея Малахова. Всю информацию можно получить там».
При этом Александр Серов заметил, что ему, конечно, приятно, что журналисты вспоминают порой времена тридцатилетней давности. «Но вы понимаете, какое время сейчас. Формат изменился. Я уже далеко не популярный человек. Просто так гастролирую чуть-чуть. Я не та личность, на которой можно акцентировать внимание и вспоминать немного щекотливые моменты», — заметил Серов.
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Ранее Валерий Плотников отмечал, что Серов может быть причастен к разрыву отношений Алферовой и Абдулова. В частности, актриса снялась в клипе с музыкантом «Ты меня любишь», из-за чего Абдулов был в бешенстве.