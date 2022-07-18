Серов высказался после слухов, что он разрушил семью Алферовой и Абдулова

При этом Александр Серов заметил, что ему, конечно, приятно, что журналисты вспоминают порой времена тридцатилетней давности. «Но вы понимаете, какое время сейчас. Формат изменился. Я уже далеко не популярный человек. Просто так гастролирую чуть-чуть. Я не та личность, на которой можно акцентировать внимание и вспоминать немного щекотливые моменты», — заметил Серов.

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Ранее Валерий Плотников отмечал, что Серов может быть причастен к разрыву отношений Алферовой и Абдулова. В частности, актриса снялась в клипе с музыкантом «Ты меня любишь», из-за чего Абдулов был в бешенстве.