Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале

Шоумен Сергей Светлаков в «Телеграме» сообщил, что продал свой дом в латвийской Юрмале.
«Привет из Юрмалы. Дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира».
Напомним, что в апреле нынешнего года поклонники потеряли Светлакова. Он неожиданно для многих перестал выходить на связь.
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Позже стало известно, что шоумен находится в Нальчике. Он привез детей повидаться с бабушками и дедушками.