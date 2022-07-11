Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале

Напомним, что в апреле нынешнего года поклонники потеряли Светлакова. Он неожиданно для многих перестал выходить на связь.

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Позже стало известно, что шоумен находится в Нальчике. Он привез детей повидаться с бабушками и дедушками.

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