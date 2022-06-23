Сергей Соседов раскрыл секрет популярности «Ласкового мая»

Комментируя смерть Юрия Шатунова, музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение о творчестве «Ласкового мая»:

«Сейчас таких песен никто не пишет — есть околомузыкальный материал, но не песни. А тогда писали песни, понятные, с простыми словами, про «белые розы, которые увядают на морозе». Было понятно, о чем поет «Ласковый май» и Юра Шатунов».

По мнению Соседова, свою роль в оглушительной популярности группы сыграл и образ милого сироты-детдомовца. Кроме того, к середине 80-х, на которые приходится расцвет «Ласкового мая», людям уже надоели «песни советских композиторов», хотелось чего-то нового, свежего, необычного:

«Старая школа поднадоела и чувствовалось, что нужна какая-то перестановка на эстраде. Это стало возможным только с перестройкой, когда возникли Виктор Цой, группы «Комбинация» и «Мираж» с новой тематикой, звучанием и эстетикой. «Ласковый май» — это все-таки дети перестройки. Не зря Разин представлял себя племянником Горбачева, это перестроечная история», - сказал Соседов в беседе с корреспондентом Телеканала «360».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также