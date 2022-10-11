Сергей Соседов: «Алла Пугачева сама себе подписала приговор»

Сергей Соседов не устает критиковать покинувшую Россию Аллу Пугачеву. Музыкальный критик считает, что Примадонна давно вышла из моды, и ее песни уже никто не слушает.

«Пугачева сама подписала себе приговор. Пусть пеняет на себя», - заявил он в разговоре с Teleprogramma.pro.

При этом Соседов добавил, что Илья Резник вряд ли бедствует, несмотря на то, что в Сети ходит другая информация.

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