Сергей Собянин рассказал о Неделе высокой моды, которая начинается в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте об открытии Московской недели высокой моды и пригласил посетить это мероприятие всех — и жителей города, и гостей столицы:

«Сегодня открывается Московская неделя моды — главное событие креативной индустрии столицы. Судя по всему, мероприятие вызвало ажиотажный интерес. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России.

На основной площадке в «Зарядье» пройдет порядка 70 показов коллекций 120 российских дизайнеров — от признанных мэтров индустрии до выпускников профильных факультетов и школ. Отдельные показы состоятся на Тверской площади и у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ.

Более 50 открытых встреч, мастер-классов по дизайну одежды и лекций об истории моды подготовили московские музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры. А Музей моды в Гостином Дворе превратится в огромный шоурум — оптовую площадку для закупки модных коллекций», — сообщает издание Аrgumenti.ru.