Сергей Собянин поздравил Александра Ширвиндта с днем рождения

Во вторник, 19 июля, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 88-летием народного артиста России, президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. В поздравлении, помимо всего прочего, говорится о том, что Ширвиндт,

«обладая огромным талантом, необыкновенным обаянием и тонким юмором, завоевал искреннюю любовь миллионов зрителей и вписал много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства».

И это действительно так – образы, созданные Александром Анатольевичем, неизменно получаются яркими и запоминающимися, его актерский талант – та вершина, к которой стремятся молодые артисты.

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Особая популярность пришла к Ширвиндту после исполнения ролей в фильмах «Двенадцать стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким паром!», - напоминает издание Аrgumenti.ru.