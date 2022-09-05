Сергей Шнуров: «Земфиру в России никто не отменял»

Сергей Шнуров дал большую пресс-конференцию в РИА Новости. Один из журналистов спросил певца, как он относится к тому, что сейчас отменяют много концертов его коллег по шоу-бизнесу.

«Во-первых, Земфиру никто в России не отменял, у нее сейчас большой тур по Европе планируется, все хорошо. А вообще я считаю, что нельзя отменять концерты, советовать, что им говорить. Всегда должно быть мнение, с которым можно спорить», — цитирует Шнурова Teleprogramma.pro.

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Артист также добавил, что он сам по себе человек — конфликтный, некомфортный. И с ним сложно.