Сергей Шнуров впервые высказался о своих новорожденных детях

Сергей Шнуров редко что-то говорит о своей личной жизни. На пресс-конференции в РИА Новости артист все же ответил на вопрос журналиста о своих новорожденных детях.

«Я стал таким сентиментальным папой, что сам диву даюсь. Я кайфую, мне классно», — цитирует Шнурова Teleprogramma.pro.

У Сергея Шнурова — четверо детей. Дочь Серафима родилась в 1993 году, еще в первом браке певца. В 2000 году музыканта осчастливила вторая жена. Сына назвали Аполлон.

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Третьего мальчика Шнурову родила Ольга Абрамова в 2021 году, ставшая четвертой по счету супругой. В августе этого года на свет появился четвертый малыш.