Сергей Шнуров уехал из России

Напомним, ранее о беременности 32-летней Абрамовой заявила Ксения Собчак. По ее словам, Ольга, которая в июне прошлого года родила сына, вновь в положении.

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Добавим, для Шнурова это будет четвертый ребенок. У музыканта есть 30-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 23-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.