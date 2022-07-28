Сергей Шнуров уехал из России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с женой Ольгой Абрамовой уехал из России. Пару заметили в одном из отелей Швейцарии постояльцы, которые и сделали снимок. Фото появилось в телеграм-канале блогера Антона Суворкина.
Причина поездки неизвестна. Музыкант никогда не делится с фанатами своими планами.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: Михаил Фролов/КП
Напомним, ранее о беременности 32-летней Абрамовой заявила Ксения Собчак. По ее словам, Ольга, которая в июне прошлого года родила сына, вновь в положении.
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Добавим, для Шнурова это будет четвертый ребенок. У музыканта есть 30-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 23-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.