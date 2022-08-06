Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз

На днях стало известно, что Сергей Шнуров с молодой женой Ольгой Абрамовой уехал в Швейцарию. Их заметили постояльцы одного из отелей. Тогда свой отъезд музыкант никак не комментировал. Он вообще не любит говорить о личной жизни.
Оказалось, что визит в Швейцарию был связан с важным событием. Накануне Ольга родила Шнурову ребенка. Мальчик это или девочка, пока неизвестно. Об этом сообщает издание ФАН со ссылкой на свой источник.
Добавим, что для 32-летней Абрамовой и 49-летнего Шнурова это уже второй общий ребенок. Летом прошлого года молодая избранница артиста уже осчастливила его. Имя малыша пара до сих пор не раскрывает. Известно лишь, что это мальчик.
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Напомним, новорожденный стал четвертым ребенком Сергея Шнурова. У него есть взрослые дети от первых браков – 30-летняя Серафима и 23-летний Аполлон.