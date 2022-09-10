В субботу, 10 сентября, стало известно, что Сергей Шнуров неожиданно отменил свой грандиозный концерт, который должен был пройти в декабре 2022 года в «ГАЗПРОМ-арене» в Санкт-Петербурге.

«Это решение самого Сергея Шнурова!» - заявил журналистам источник в окружении директора стадиона Владимира Литвинова.

Причины отмены пока не известны.

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Недавно Шнуров дал большую пресс-конференцию в РИА Новости, где рассказал о том, что собирается снова выступать с «Ленинградом». Он также заявил, что поддерживает возвращение Аллы Пугачевой в Россию и пожелал удачи всем уехавшим из нашей страны артистам.