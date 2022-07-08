Сергей Проханов покинул пост худрука Театра Луны в Москве

Новым худруком назначен Евгений Герасимов — актер театра и кино, режиссер и депутат Мосгордумы. Что же касается Сергея Проханова — основателя Театра Луны, — то он отныне будет президентом театра.

Евгения Герасимова зрители знают по многим киноролям, среди самых известных его работ — роль робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Театр Луны появился 14 февраля 1993 года. Именно тогда Сергей Проханов представил зрителям спектакль «Византия».

В Театре Луны в разное время играли такие звезды, как Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Елена Захарова, Елена Кондулайнен, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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