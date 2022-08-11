Сергей Полунин сделал третью татуировку на своем теле с Владимиром Путиным

Одно изображение красуется в центре груди, а два других поменьше на плечах. Судя по покраснению левого плеча, тату танцовщик набил совсем недавно.

Напомним, что свою первую татуировку с президентом Сергей Полунин сделал, когда жил в Англии. Он тогда говорил, что хочет «энергетически поддержать президента России».

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Заметим, что у Сергея Полунина есть и еще две татуировки. На кистях он набил гербы России и Украины. Добавим, что сам танцовщик родом из Херсона.