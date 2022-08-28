Сергей Пенкин: «У нас много талантливых артистов, но нам их не показывают»

Певец Сергей Пенкин нелестно отзывается о шоубизе. По его мнению, на современной сцене все больше художественной самодеятельности, а места для настоящих талантов будто бы не осталось.

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«То, что происходит на сегодняшний день в российском шоу-бизнесе, не поддается никакой логике, — вздыхает Пенкин. – У нас много талантливых артистов, но нам их не показывают <… На эстраде сейчас нет личностей».

Артист убежден, что по-настоящему талантливым ребятам сложно выбить себе место под солнцем по ряду причин.

«Продюсеров нет, денег нет», — перечислил их Пенкин.

Ранее Сергей Пенкин признался, что отказался от американского гражданства. Свое решение он объяснил любовью к родине и желанием прожить здесь всю жизнь.

Источник: prozvezd.info