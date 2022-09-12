Сергей Пенкин рассказал, почему он не будет петь в Донбассе

Артист признался: для него это слишком больно.
Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press

Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press

Сергей Пенкин, в отличие от других российских артистов, не планирует посещать с концертом Донбасс. Как объяснил певец, актер и композитор, такая поездка для него невозможна – ему больно было бы выступать среди разрушенных домов.

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«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно», - приводит издание «РИА ФАН» слова Пенкина, сказанные им в интервью на YouTube-проекте «Осторожно: Собчак».

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