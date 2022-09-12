Сергей Пенкин рассказал, почему он не будет петь в Донбассе

Сергей Пенкин, в отличие от других российских артистов, не планирует посещать с концертом Донбасс. Как объяснил певец, актер и композитор, такая поездка для него невозможна – ему больно было бы выступать среди разрушенных домов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».