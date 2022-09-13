Сергей Пенкин озвучил свои расценки за корпоративы и концерты

Как отметил музыкант, сложнее всего ему пришлось во время пандемии.
Сергей Пенкин

Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press

Музыкант Сергей Пенкин в беседе с Ксенией Собчак озвучил гонорары за свои концерты и корпоративы.

«Корпоратив стоит чуть больше миллиона рублей. Концерт – чуть меньше».  

Как отметил Пенкин, сложно ему пришлось в пандемию. «Я старался с учениками какие-то деньги зарабатывать. У меня есть своя вокальная школа. Меня можно индивидуально нанять, чтобы позаниматься. Я учу, чтобы дикция была правильной. Есть музыка, а есть просто извлечение звуков», - заявил Пенкин.

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Напомним, что Сергей Пенкин – советский и российский певец, композитор и актер. Известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы.

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