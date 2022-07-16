Сергей Пенкин объяснил, почему отказался от гражданства США

Сергей Пенкин в интервью каналу Super заявил о том, что в 1991 году намеренно отказался от американского гражданства, так как хотел прожить в своей родной стране.

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«Я не аполитичен. Люблю свою страну. Ехать некуда. Я — патриот. В 1991 году я был на гастролях в Италии. Когда развалился Советский Союз, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, что нет, я еду в Россию», — вспомнил он.

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