Сергей Лазарев признался, кому он завидует

Певец Сергей Лазарев вошел в состав жюри нового телевизионного «Шоу Аватар». Всего в жюри — пять человек.

По признанию Сергея, он завидует артистам, которые выходят на сцену: ведь участники проекта получают уникальную возможность выступить в разных жанрах. Если бы он сам был участником, сказал Лазарев, он бы хотел выйти на сцену в космическом образе, а в качестве песни выбрал бы лирическую балладу.

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