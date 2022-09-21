Сергей Лазарев признался, что не смог досрочно выплатить ипотеку

Сергей Лазарев готовит грандиозное шоу в России и Белоруссии. По словам артиста, за два месяца до московского шоу почти все билеты разошлись. На концерт 24 сентября в Питере билетов во дворец спорта «Юбилейный» тоже уже почти нет.

«У меня нет спонсоров, продюсеров — вбухиваю в «Я не боюсь» все свои деньги, которые зарабатывал несколько лет. Фактически вкладываю в новое шоу все под ноль», — заявил певец Teleprogramma.pro.

«Вероятно, с такими тратами ипотеку за дом вы досрочно не погасили», — просила артиста наш журналист.

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