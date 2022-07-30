Сергей Лазарев пожаловался на нестабильность в шоу-бизнесе

Певец вынужден снова перенести свой концерт.
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Певец Сергей Лазарев признался, что последние годы выдались для него самыми сложными. При этом артист подчеркнул, что несмотря ни на что, делает все, чтобы порадовать своих поклонников.

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«Последние 2 года в мире шоу-бизнеса ситуация нестабильная, как и в других отраслях. Пандемия и ограничения застопорили концерты. То, что выступления отменяют и переносят- теперь норма. Зритель и артист страдает из-за этого», - заявил Лазарев в интервью «Федерал-пресс».

Артист подчеркнул, что вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень.

«Долгожданная премьера состоится в сентябре в Минске и Санкт-Петербурге, а 26 октября в Москве в Крокус Сити Холле», - отметил он.

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