Сергей Лазарев дал концерт для беженцев из Донбасса

Выступление артиста было бесплатным.
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Певец Сергей Лазарев выступил в Калуге перед беженцами Донбасса. Изначально концерт планировался на 23 июня, однако по техническим причинам его перенесли.

«Мы пригласили на концерт беженцев из Донбасса. Захотели подарить им частичку своей души, поддержки, как-то порадовать их в эти непростые времена», — сообщил Лазарев.

Концерт был бесплатным, его посетили около 800 человек. После выступления Лазарев сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

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