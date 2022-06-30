Сергей Лазарев дал концерт для беженцев из Донбасса

Певец Сергей Лазарев выступил в Калуге перед беженцами Донбасса. Изначально концерт планировался на 23 июня, однако по техническим причинам его перенесли.

«Мы пригласили на концерт беженцев из Донбасса. Захотели подарить им частичку своей души, поддержки, как-то порадовать их в эти непростые времена», — сообщил Лазарев.

Концерт был бесплатным, его посетили около 800 человек. После выступления Лазарев сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также