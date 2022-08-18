Сергей Кузнецов впервые озвучил свою зарплату в «Ласковом мае»

Композитор Сергей Кузнецов в интервью на Ютуб-канале «Чернильное небо» раскрыл свою зарплату в «Ласковом мае».
«В Москве я зарабатывал 30 тысяч рублей в месяц при средней зарплате по стране в 150 рублей. Было такое. А Разину я всегда говорил, что ему не было бы цены, если бы он сам не пел. Разин мне всегда говорил, что я ничего не понимаю. Он и сейчас считает, что поет хорошо. Сегодня, конечно, технологии позволяют, а тогда было сложно. У Разина был план стать лидером «Ласкового мая».
Как отметил Кузнецов, сейчас у него только квартира и студия. «Раньше было актуально спрашивать, кто написал песни, а сейчас актуально, кто правообладатель. В то время песни мне принадлежали», — заметил Сергей Кузнецов.
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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в конце восьмидесятых годов. В какой-то момент по стране одновременно разъезжали 67 музыкальных коллективов.