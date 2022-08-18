Сергей Кузнецов впервые озвучил свою зарплату в «Ласковом мае»

Как отметил Кузнецов, сейчас у него только квартира и студия. «Раньше было актуально спрашивать, кто написал песни, а сейчас актуально, кто правообладатель. В то время песни мне принадлежали», — заметил Сергей Кузнецов.

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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в конце восьмидесятых годов. В какой-то момент по стране одновременно разъезжали 67 музыкальных коллективов.