Сергей Гармаш поможет восстановить театр в Херсоне

Известный российский актер Сергей Гармаш намерен активно участвовать в восстановлении работы Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Эту новость на селекторном совещании по реализации акции «Единой России» «Книги — Донбассу» сообщил Владимир Сальдо, руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России — Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра», — сообщает издание РИА ФАН.

Сальдо сказал также, что для Гармаша Херсон — родной город, он здесь родился и здесь начинал когда-то свою актерскую деятельность.

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