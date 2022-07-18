Сергей Ершов из «Уральских пельменей» рассказал об увлечениях детей

По словам Ершова, младший Назар закончил в этом году школу. Он находится на перепутье, куда поступать. Перед ним все дороги открыты.

Что касается дочери, то она сейчас с мужем путешествует по Европе. Они с любимым купли машину в Эстонии. В планах наследницы до конца лета объехать весь Старый Свет, сообщает Е1.

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Напомним, что Сергей Ершов – один из лидеров «Уральских пельменей». Кроме того, он прославился по сериалу «Реальные пацаны».