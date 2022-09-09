Сергей Дроботенко поразил своих фанатов фотографией в купальнике

Напомним, что Сергей Дроботенко, которому 52 года, ведет тихий и размеренный образ жизни в Москве. Он живет в одном из престижных районов столицы. Юморист следит за здоровьем и регулярно посещает спортзал. Юморист не женат.

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Ранее шоумен признавался, что стал меньше гастролировать, а больше посещать спортзал. «Мне не хватает физического труда: я ничего тяжелее микрофона в руках не держу. Но мужику руки тоже для чего-то даны! Иногда хочется походить, поднять штангу, позаниматься гантельками».