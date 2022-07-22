Сергей Брилев ушел из ВГТРК

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

После увольнения телеведущий отправился в Латинскую Америку, где снимал репортажи и мини-фильмы. Уже в апреле он вернулся в Москву и перенес операцию. О своем заболевании журналист ничего не говорит.