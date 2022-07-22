Сергей Брилев ушел из ВГТРК

Журналист Сергей Брилев ушел из руководства ВГТРК после 20-ти лет работы на телевидении. О своем решении он сообщил в соцсетях.
«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», - написал Брилев.
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После увольнения телеведущий отправился в Латинскую Америку, где снимал репортажи и мини-фильмы. Уже в апреле он вернулся в Москву и перенес операцию. О своем заболевании журналист ничего не говорит.