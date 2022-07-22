Сергей Астахов обвинил москвичей в незнании реальной жизни россиян

Актер Сергей Астахов в интервью «Вокруг ТВ» обвинил москвичей в незнании жизни простых россиян из глубинки.
«У меня в год двести спектаклей в регионах. Я вижу, как живут люди. Что они говорят и как думают. От Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Крыма я исколесил все. У нас здесь не совсем верное представление, как живет страна. У тех, кто живет внутри Садового кольца и МКАДа. Люди в регионах прекрасны. Они замечательные. Они любят страну. Они не хотят никуда ехать ни за какие серебряники».
Как считает Астахов, ничтожное количество людей сидит здесь в Москве и формирует неверное мнение. «Москва – это не реальная жизнь. Реальная жизнь там в нашей стране», - заметил Астахов.
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Напомним, что Сергей Астахов - российский актер театра и кино. Лауреат российской театральной премии «Чайка».