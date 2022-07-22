Сергей Астахов обвинил москвичей в незнании реальной жизни россиян

«У меня в год двести спектаклей в регионах. Я вижу, как живут люди. Что они говорят и как думают. От Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Крыма я исколесил все. У нас здесь не совсем верное представление, как живет страна. У тех, кто живет внутри Садового кольца и МКАДа. Люди в регионах прекрасны. Они замечательные. Они любят страну. Они не хотят никуда ехать ни за какие серебряники».