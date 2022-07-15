«Серьезный объект»: стало известно, почему Галкина не смогут лишить права собственности на замок

Судьба замка Максима Галкина, который находится в деревне Грязь, волнует многих пользователей Сети вот уже четыре месяца. С тех самых пор, как шоумен с семьей перебрался за границу.
Ранее стало известно, что конфисковать строение по закону возможно только в том случае, если его владелец коррупционер. Никакие другие статьи Уголовного кодекса не подразумевают таких действий.
Замок Галкина в деревне Грязь. Фото: соцсети
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Такой серьезный объект, как этот замок, который построил Галкин, без проекта сделать невозможно. Значит, проект существует, скорее всего, был согласован в органах архитектуры и утверждался администрацией района. Если бы не было проекта, дом не был бы сдан в эксплуатацию. Можно ли этот объект снести? Можно в том случае, если он был построен на чужом участке, в чем я очень сомневаюсь», - рассказал «Абзацу» зампредседателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.