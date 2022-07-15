«Серьезный объект»: стало известно, почему Галкина не смогут лишить права собственности на замок

Судьба замка Максима Галкина, который находится в деревне Грязь, волнует многих пользователей Сети вот уже четыре месяца. С тех самых пор, как шоумен с семьей перебрался за границу.

Ранее стало известно, что конфисковать строение по закону возможно только в том случае, если его владелец коррупционер. Никакие другие статьи Уголовного кодекса не подразумевают таких действий.