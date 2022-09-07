«Серьезные причины»: почему с Максаковой прекратили общаться родственники, прокомментировал Соседов

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова накануне пожаловалась, что уже полгода живет на Украине с сыном, не вызывая никакого беспокойства у своих родственников в Москве.

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По словам артистки, ни ее знаменитая мать, актриса Людмила Максакова, ни брат Максим (зять Валентина Юдашкина) ни разу не позвонили и не спросили за это время, как она живет.

Критик Сергей Соседов заметил, что для артистов подобное поведение свойственно, ведь часто они больше увлечены сценой, чем собственными детьми. Например, Марлен Дитрих и Людмила Гурченко совсем не интересовались дочками. Возможно, что обе Максаковы имеют сложный характер, возможно, матери не нравится какое-то поведение дочери, тут ничего определенного сказать нельзя.

«Почему Людмила Васильевна не общается с дочерью, значит, на это, наверное, есть серьезные причины, их причины», — сказал Соседов 5-tv.ru.