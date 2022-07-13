«Серьезное обвинение»: Запашный оценил заведение уголовного дела на Галкина

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro высказался о заведении уголовного дела на юмориста Максима Галкина.
«Мне очень трудно говорить, что такое экстремизм в поступках Галкина, потому что я не так плотно слежу за его высказываниями. Я знаю, что он дал большое количество концертов, в которых принимает такую яркую позицию. Против России. Это его мнение. Пусть оно останется на его совести».
По словам Запашного, что касается экстремизма – это серьезное обвинение, требующее внимательного изучения. «Я пока не готов сказать, что из этого мне тоже не понравилось и показалось опасным. Не слежу за его высказываниями. Не все его концерты смотрел», - заявил Запашный.
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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.