«Серьезное обвинение»: Запашный оценил заведение уголовного дела на Галкина

По словам Запашного, что касается экстремизма – это серьезное обвинение, требующее внимательного изучения. «Я пока не готов сказать, что из этого мне тоже не понравилось и показалось опасным. Не слежу за его высказываниями. Не все его концерты смотрел», - заявил Запашный.

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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.