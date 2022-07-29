«Серьезно?»: Ларису Гузееву разозлили сравнения с певицей Мадонной

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в эти дни находится в Болгарии. В одном из городов этой страны у звезды имеется элитная недвижимость с видом на Черное море.
Но даже находясь в отпуске в райском местечке, Лариса Гузеева держит руку на пульсе и мониторит, что о ней пишут в России.
В одном из СМИ Лариса Гузеева увидела публикацию, в которой ее сравнили с певицей Мадонной. Журналисты осмелились заявить, что сменившая имидж Мадонна стала похожей на Ларису Гузееву.
Теледива разместила в микроблоге два портрета — свой и Мадонны — и дала понять, что подобные параллели ей неприятны.
Лариса Гузеева и Мадонна. Фото: соцсети
«Серьезно?» — риторически спросила Лариса Гузеева.
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Поклонники тут же поддержали Ларису Гузееву, заявив, что ничего общего между ней и Мадонной не видят. Хоть они и ровесницы, а Гузеева для них все же краше и милее.
«Нет, это не серьезно! Далеко ей», «И рядом не стояла», «Скорее, на Ладу Дэнс», «Естественная красота против искусственной», «На лице Мадонны уже не одного живого места нет, вся перекроенная, даже смотреть неприятно, а вы — красотка», — высказались в Сети.