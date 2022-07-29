«Серьезно?»: Ларису Гузееву разозлили сравнения с певицей Мадонной

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в эти дни находится в Болгарии. В одном из городов этой страны у звезды имеется элитная недвижимость с видом на Черное море.

Но даже находясь в отпуске в райском местечке, Лариса Гузеева держит руку на пульсе и мониторит, что о ней пишут в России.

В одном из СМИ Лариса Гузеева увидела публикацию, в которой ее сравнили с певицей Мадонной. Журналисты осмелились заявить, что сменившая имидж Мадонна стала похожей на Ларису Гузееву.

Теледива разместила в микроблоге два портрета — свой и Мадонны — и дала понять, что подобные параллели ей неприятны.