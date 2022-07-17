Серьезная операция: зачем на самом деле Пугачева ездила в Израиль

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. В Кесарии они прожили четыре месяца, а затем перебрались в Латвию, где остановились в своем любимом особняке «Марта» в Юрмале.
О том, что в Израиль Примадонна поехала поправить здоровье, говорили и ранее. И только теперь стало известно, что певица перенесла сложную операцию по уменьшению желудка. В этом уверена врач Марият Мухина.
«По моему субъективному личному мнению, она сделала бариатрическую операцию. В то время эти операции очень хорошо делали в Израиле. Потом наши врачи прошли обучение, и бариатрическая хирургия стала хорошо процветать и у нас в стране. Но там наверняка остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции», - цитирует Мухину Readovka.
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Напомним, на днях Аллу Пугачеву заметили в одном их московских аэропортов. Она была без детей и Максима Галкина.